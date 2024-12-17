Что известно о таинственных объектах в небе над США

«Правительство знает, что происходит. Послушайте, наши военные знают, откуда они (беспилотники) взлетели. Они знают, откуда они прилетели и куда отправились, и по какой-то причине они не хотят комментировать. Я думаю, им лучше сказать, что это такое. Наши военные знают, и наш президент знает. И по какой-то причине они хотят держать людей в напряжении», — цитирует Трампа ТАСС.