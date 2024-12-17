Что известно о таинственных объектах в небе над США

Загадочные дроны вызвали такой ажиотаж в Соединенных Штатах Америки, что успокаивать общественность пришлось представителю Белого дома Джону Кирби. Координатор по стратегическим коммуникациям заявил, что в полицию и ФБР поступило более чем пять тысяч сообщений от граждан о беспилотниках над Восточным побережьем.
В итоге выяснилось, что поводов для тревоги нет. Неизвестные летающие объекты — «комбинация коммерческих и любительских дронов, беспилотников полиции, а также вертолетов, самолетов и даже звезд».
«Мы не выявили ничего аномального или какой-либо угрозы национальной или общественной безопасности в гражданском воздушном пространстве Нью-Джерси или других штатов на северо-востоке», — цитирует Джона Кирби New York Times.
Представитель Белого дома объяснил, что в небе действительно можно часто заметить беспилотные летательные аппараты. Только в Федеральном управлении гражданской авиации в работе задействовано более 1 млн дронов, отметил он.
Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас также успокоил общественность заявлением о том, что неопознанные дроны не стоит считать признаком иностранного вмешательства.
Ранее избранный президент Дональд Трамп призвал власти США успокоить общественность.
«Правительство знает, что происходит. Послушайте, наши военные знают, откуда они (беспилотники) взлетели. Они знают, откуда они прилетели и куда отправились, и по какой-то причине они не хотят комментировать. Я думаю, им лучше сказать, что это такое. Наши военные знают, и наш президент знает. И по какой-то причине они хотят держать людей в напряжении», — цитирует Трампа ТАСС.
США действительно накрыла волна паники из-за дронов, которые «видят» не только рядовые жители, но и политики и представители правоохранительных органов.
16 декабря лидер демократов в сенате США Чак Шумер потребовал установить радарную систему Robin для обнаружения БПЛА в штатах Нью-Йорк и Нью Джерси. Сенатор направил запрос в Министерство внутренней безопасности, сообщило NBC.
Поводом для обращения в правоохранительные органы сенатора стало временное закрытие международного аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк. Работа аэрогавани была поставлена на паузу из-за «активности дронов в воздушном пространстве». Активность беспилотников так возмутила губернатора штата Кэти Хоул, что она выступила с заявлением о том, что «это зашло слишком далеко».
Представитель базы Боб Пуртиман объяснил, что закрытие базы было связано с «небольшими воздушными системами», сообщил портал War Zone.
13 декабря в штате Нью-Джерси жители атаковали полицию звонками с информацией о светящихся дронах разных размеров. Панику подогрело заявление шерифа округа Оушен в Нью-Джерси Майкла Мастронарди. Глава полиции рассказал, что один из его подчиненных сообщил о 50 БПЛА, «прилетевших со стороны океана», а береговая охрана свидетельствует о 13 дронах, которые преследовали патрульную лодку.
4 декабря о беспилотниках над территорией компании, разрабатывающей вооружение для армии США «Арсенал Пикатинни», рассказал начальник полиции Нью-Джерси Джозеф Орландо. По его словам, дроны размером с автомобиль не раз замечали ночью. ФБР после сигнала инициировало проведение расследования.
Странные беспилотники в небе над своей резиденцией заметил бывший губернатор-республиканец Ларри Хоган из Мэриленда. Экс-глава штата при этом обвинил федеральное правительство в «полном отсутствии прозрачности».
Опасения и сомнения по поводу официальной версии правительства озвучиваются в Сети, рассказывает «Коммерсант».
Однако генеральный директор Expert Drone, эксперт в области БПЛА Бретт Великович в интервью Fox News объяснил, что часть сообщений о беспилотниках — панические.
«Теперь люди думают, что все, что они видят, — это беспилотники…», — подчеркнул он, заявив, что не стоит делать преждевременные выводы, ведь «никаких четких изображений» нет.