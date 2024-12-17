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Что известно о таинственных объектах в небе над США

Восточное побережье США в декабре охватила паника. Ее причиной стали летающие объекты, замеченные в небе над штатами Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мэриленд. Озвучивались разные версии — дроны-разведчики, секретные БПЛА и даже НЛО. Рассказываем, что известно о беспилотниках и какое объяснение дал Белый дом.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Загадочные дроны вызвали такой ажиотаж в Соединенных Штатах Америки, что успокаивать общественность пришлось представителю Белого дома Джону Кирби. Координатор по стратегическим коммуникациям заявил, что в полицию и ФБР поступило более чем пять тысяч сообщений от граждан о беспилотниках над Восточным побережьем.

ФБР, Пентагон и министерство внутренней безопасности отреагировали на сигналы и развернули передовые радиолокационные системы для того, чтобы засечь БПЛА, сообщает РБК.

В итоге выяснилось, что поводов для тревоги нет. Неизвестные летающие объекты — «комбинация коммерческих и любительских дронов, беспилотников полиции, а также вертолетов, самолетов и даже звезд».

«Мы не выявили ничего аномального или какой-либо угрозы национальной или общественной безопасности в гражданском воздушном пространстве Нью-Джерси или других штатов на северо-востоке», — цитирует Джона Кирби New York Times.

Представитель Белого дома объяснил, что в небе действительно можно часто заметить беспилотные летательные аппараты. Только в Федеральном управлении гражданской авиации в работе задействовано более 1 млн дронов, отметил он.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас также успокоил общественность заявлением о том, что неопознанные дроны не стоит считать признаком иностранного вмешательства.

Ранее избранный президент Дональд Трамп призвал власти США успокоить общественность.

Во время пресс-конференции в поместье Мар-а-Лаго во Флориде он заявил, что власти знают, что за дроны активизировались над Нью-Йорком и Нью-Джерси.

«Правительство знает, что происходит. Послушайте, наши военные знают, откуда они (беспилотники) взлетели. Они знают, откуда они прилетели и куда отправились, и по какой-то причине они не хотят комментировать. Я думаю, им лучше сказать, что это такое. Наши военные знают, и наш президент знает. И по какой-то причине они хотят держать людей в напряжении», — цитирует Трампа ТАСС.

США действительно накрыла волна паники из-за дронов, которые «видят» не только рядовые жители, но и политики и представители правоохранительных органов.

16 декабря лидер демократов в сенате США Чак Шумер потребовал установить радарную систему Robin для обнаружения БПЛА в штатах Нью-Йорк и Нью Джерси. Сенатор направил запрос в Министерство внутренней безопасности, сообщило NBC.

Поводом для обращения в правоохранительные органы сенатора стало временное закрытие международного аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк. Работа аэрогавани была поставлена на паузу из-за «активности дронов в воздушном пространстве». Активность беспилотников так возмутила губернатора штата Кэти Хоул, что она выступила с заявлением о том, что «это зашло слишком далеко».

13—14 декабря из-за БПЛА закрыли воздушное пространство военной базы Райт-Паттерсон в штате Огайо. Это значимый объект ВВС США, где располагается штаб командования и действует центр воздушной и космической разведки.

Представитель базы Боб Пуртиман объяснил, что закрытие базы было связано с «небольшими воздушными системами», сообщил портал War Zone.

13 декабря в штате Нью-Джерси жители атаковали полицию звонками с информацией о светящихся дронах разных размеров. Панику подогрело заявление шерифа округа Оушен в Нью-Джерси Майкла Мастронарди. Глава полиции рассказал, что один из его подчиненных сообщил о 50 БПЛА, «прилетевших со стороны океана», а береговая охрана свидетельствует о 13 дронах, которые преследовали патрульную лодку.

4 декабря о беспилотниках над территорией компании, разрабатывающей вооружение для армии США «Арсенал Пикатинни», рассказал начальник полиции Нью-Джерси Джозеф Орландо. По его словам, дроны размером с автомобиль не раз замечали ночью. ФБР после сигнала инициировало проведение расследования.

Странные беспилотники в небе над своей резиденцией заметил бывший губернатор-республиканец Ларри Хоган из Мэриленда. Экс-глава штата при этом обвинил федеральное правительство в «полном отсутствии прозрачности».

Ответ Джона Кирби о том, что дроны не являются признаком иностранного вмешательства, пока не успокоил американцев.

Опасения и сомнения по поводу официальной версии правительства озвучиваются в Сети, рассказывает «Коммерсант».

Однако генеральный директор Expert Drone, эксперт в области БПЛА Бретт Великович в интервью Fox News объяснил, что часть сообщений о беспилотниках — панические.

«Теперь люди думают, что все, что они видят, — это беспилотники…», — подчеркнул он, заявив, что не стоит делать преждевременные выводы, ведь «никаких четких изображений» нет.

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