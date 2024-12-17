Белоруска назло мужу продала дорогой внедорожник в 120 раз дешевле его стоимости. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении сказано, что в суд Пинского района и города Пинска обратился мужчина. Во время судебного заседания был рассмотрен иск к бывшей жене о разделе совместно нажитого имущества.
Выяснилось, что стороны не могут прийти к соглашению о стоимости спорного автомобиля Mitsubishi 2018 года выпуска, который был куплен в браке. Женщина пояснила, что продала машину два года назад за 600 рублей. Однако с подобным решением бывшей жены мужчина не согласился по причине того, что ему известно, что стоимость семейного авто в разы дороже.
В пресс-службе отметили, что для установления стоимости автомобиля при учете процента износа проводилась автотовароведческая экспертиза. Из заключения эксперта следует, что цена Mitsubishi без учета его фактического состояния составляет более 72 тысяч рублей.
Тем временем белорус пытался впечатлить девушку и разбил чужой BMW, «попав» на 90 000 рублей.
А еще один белорус хотел впечатлить знакомую цветами за 880 рублей, но попал в изолятор.
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