Белоруска назло мужу продала дорогой внедорожник в 120 раз дешевле его стоимости

Выяснилось, что стороны не могут прийти к соглашению о стоимости спорного автомобиля Mitsubishi 2018 года выпуска, который был куплен в браке. Женщина пояснила, что продала машину два года назад за 600 рублей. Однако с подобным решением бывшей жены мужчина не согласился по причине того, что ему известно, что стоимость семейного авто в разы дороже.