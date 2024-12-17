В Братске пенсионер сбил 10-летнюю школьницу на переходе

В Братске 10-летняя девочка попала под колеса автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ и прокуратуре Иркутской области.
Предварительно, 10-летняя школьница днем 16 декабря переходила через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Комсомольской. В это время ехал 70-летний мужчина на «Шевроле-Круз». Он наехал на девочку, в связи с чем ей понадобилась помощь медиков.
Причины ДТП и степень тяжести вреда здоровью устанавливаются. Прокуратура контролирует проверку.
Ранее сообщалось о том, что под Тайшетом в ДТП погиб пенсионер.