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В Братске пенсионер сбил 10-летнюю школьницу на переходе

Стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего, девочке потребовалась помощь медиков.

Источник: Соцсети

В Братске 10-летняя девочка попала под колеса автомобиля. Об этом сообщили в ГАИ и прокуратуре Иркутской области.

Предварительно, 10-летняя школьница днем 16 декабря переходила через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Комсомольской. В это время ехал 70-летний мужчина на «Шевроле-Круз». Он наехал на девочку, в связи с чем ей понадобилась помощь медиков.

Причины ДТП и степень тяжести вреда здоровью устанавливаются. Прокуратура контролирует проверку.

Ранее сообщалось о том, что под Тайшетом в ДТП погиб пенсионер.