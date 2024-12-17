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На Кубани развернули оперативные штабы из-за мазута на побережье

КРАСНОДАР, 17 дек — РИА Новости. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что по его поручению экстренно развернуты оперативные штабы в двух муниципалитетах после обнаружения мазута на побережье.

«По моему поручению экстренно развернули оперативные штабы в двух муниципалитетах под председательством глав муниципальных округов», — написал Кондратьев в Telegram-канале.

В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239» с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С «Волгонефти 239», севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.

Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла — предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.

экология