Дмитрий Фошенко, убивший полицейского и его жену на Кубани, объявлен в розыск

Во время первоначальных следственных и оперативно-розыскных действий установлена причастность к совершению преступления 29-летнего местного жителя. Фигурант — Фошенко Дмитрий Владимирович, 15.12.1995 года рождения скрылся от органов предварительного следствия. Его объявили в федеральный розыск.
Утром 16 декабря после тушения пожара в одной из квартир многоквартирного дома на улице Ленина в Белореченске пожарные нашли тела молодых супругов с признаками насильственной смерти. Погибшими являются 23-летний сотрудник ОМВД России по Белореченскому району и его 19-летняя супруга, сообщили в прокуратуре Кубани.
Следователи, криминалисты и полицейские устанавливают местонахождение фигуранта и все обстоятельства преступления, собирают и закрепляют доказательственную базу. Назначен комплекс судебных экспертиз. По поручению руководителя кубанского следкома Андрея Маслова уголовное дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел краевого следственного управления. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.
Следствие просит всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого сообщить об этом по телефонам 8−918−347−18−72 или 02. Конфиденциальность гарантирована.