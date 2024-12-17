Дмитрий Фошенко, убивший полицейского и его жену на Кубани, объявлен в розыск

Утром 16 декабря после тушения пожара в одной из квартир многоквартирного дома на улице Ленина в Белореченске пожарные нашли тела молодых супругов с признаками насильственной смерти. Погибшими являются 23-летний сотрудник ОМВД России по Белореченскому району и его 19-летняя супруга, сообщили в прокуратуре Кубани.