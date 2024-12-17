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Женщина перевела 7 млн рублей своему лже-замдиректора в Приморье

Мошенники связались с ней через мессенджер и обманули.

Источник: Комсомольская правда

47-летней жительнице Уссурийска пришло сообщение от ее якобы заместителя директора компании, который говорил, что с ней свяжется полицейский. Когда лже-сотрудник МВД рассказал, что с ее счета пытаются перевести деньги, она испугалась и отдала аферистам семь миллионов рублей, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По данным полиции, женщина беспокоилась за сохранность своих средств и доверилась фальшивому сообщению от «начальника». Она перевела деньги на «безопасные» счета. Только после этого пострадавшая поняла, что ее обманули, и обратилась в органы.

По факту происшествия завели уголовное дело. Специалисты просят людей быть внимательными и перезванивать людям лично по номерам, которые находятся у вас в телефонной книге.