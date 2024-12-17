Женщина перевела 7 млн рублей своему лже-замдиректора в Приморье

47-летней жительнице Уссурийска пришло сообщение от ее якобы заместителя директора компании, который говорил, что с ней свяжется полицейский. Когда лже-сотрудник МВД рассказал, что с ее счета пытаются перевести деньги, она испугалась и отдала аферистам семь миллионов рублей, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».