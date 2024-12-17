Пожар уничтожил жилой дом многодетного участника СВО из Башкирии

В селе Молоканово Куюргазинского района Башкирии произошел пожар, который уничтожил дом многодетной семьи. Огонь вспыхнул глубокой ночью, когда женщина и ее семеро детей спали. К счастью, всем удалось из пожара спастись.
Известно, что хозяин дома находится на СВО. Его семья не получала от него вестей уже с октября. Сейчас его дети и жена находятся у родственников.
Предположительно, пожар вспыхнул из-за свечи: в этот день в деревни не было света из-за обрушившейся метели. Сейчас местные жители собирают денежную помощь погорельцам.
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