В Челябинске задержан экс-замначальника полиции по подозрению во взятке

По данным следствия, с декабря 2021 года по март 2023 года бывший полицейский систематически получал взятки от учредителя фармацевтической организации — в общей сумме не менее 700 тысяч рублей. За это он закрыл глаза на незаконный отпуск рецептурных сильнодействующих лекарств в одной из аптек в Коркино лицам с наркотической зависимостью и не предпринимал мер административного и уголовного реагирования.