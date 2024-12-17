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В Челябинске задержан экс-замначальника полиции по подозрению во взятке

Высопокоставленный силовик допустил незаконный отпуск рецептурных препаратов в одной из аптек.

В Челябинске сотрудники УФСБ задержали бывшего заместителя начальника полиции по оперативной работе регионального главка МВД Сергея Федерягина. Как сообщили в СУ СКР по Челябинской области, его подозревают в получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, с декабря 2021 года по март 2023 года бывший полицейский систематически получал взятки от учредителя фармацевтической организации — в общей сумме не менее 700 тысяч рублей. За это он закрыл глаза на незаконный отпуск рецептурных сильнодействующих лекарств в одной из аптек в Коркино лицам с наркотической зависимостью и не предпринимал мер административного и уголовного реагирования.

Дома и на бывшей работе у экс-полицейского прошли обыски. На имущество подозреваемого наложен арест. Решается вопрос об избрании меры пресечения.