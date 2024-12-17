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В Ростове назвали личность подозреваемого в двух жестоких нападениях

В Ростове-на-Дону назвали личность подозреваемого в двух нападениях с убийством.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону выяснили личность предполагаемого преступника, напавшего на девушку и подростка. Детали раскрыл источник, знакомый с ситуацией.

Предварительно, нападения совершил ранее судимый 26-летний житель донской столицы. Известно, что молодой человек до задержания жил с родителями и братом.

Сейчас подозреваемого планируют взять под стражу, также возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего сейчас уточняют следователи и криминалисты СК.

Напомним, вчера вечером вооруженный ножом мужчина устроил два нападения: сначала на подростка в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону, а потом на девушку в Аксайском районе. Пострадавшая умерла в больнице.