В Ростове назвали личность подозреваемого в двух жестоких нападениях

В Ростове-на-Дону выяснили личность предполагаемого преступника, напавшего на девушку и подростка. Детали раскрыл источник, знакомый с ситуацией.
Предварительно, нападения совершил ранее судимый 26-летний житель донской столицы. Известно, что молодой человек до задержания жил с родителями и братом.
Сейчас подозреваемого планируют взять под стражу, также возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего сейчас уточняют следователи и криминалисты СК.
Напомним, вчера вечером вооруженный ножом мужчина устроил два нападения: сначала на подростка в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону, а потом на девушку в Аксайском районе. Пострадавшая умерла в больнице.