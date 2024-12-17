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В Челябинске ФСБ задержала высокопоставленного экс-полицейского

В Челябинске бывшего заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД области задержали по подозрению в получении крупной взятки. Проведены обыски по месту жительства и прошлой работы задержанного.

«По данным следствия, подозреваемый в период с декабря 2021 года по март 2023 года систематически получал от учредителя фирмы, занимающейся фармацевтической деятельностью, взятки на общую сумму не менее 700 тысяч рублей, — сообщили в СК региона. — За деньги подозреваемый не принимал мер по пресечению незаконного отпуска рецептурных сильнодействующих лекарственных средств в одной из аптек, расположенных в Коркино».

Как пояснили «РГ» собственные источники в правоохранительных органах, препараты продавались представителям одной из этнических групп в Коркино, которые сбывали их лицам, страдающим наркотической зависимостью.

В СК приняли меры к наложению ареста на имущество подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводятся мероприятия по выявлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанного.