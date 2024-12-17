В Челябинске ФСБ задержала высокопоставленного экс-полицейского

«По данным следствия, подозреваемый в период с декабря 2021 года по март 2023 года систематически получал от учредителя фирмы, занимающейся фармацевтической деятельностью, взятки на общую сумму не менее 700 тысяч рублей, — сообщили в СК региона. — За деньги подозреваемый не принимал мер по пресечению незаконного отпуска рецептурных сильнодействующих лекарственных средств в одной из аптек, расположенных в Коркино».