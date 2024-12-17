В красноярском Солнечном рассказали о мошенничестве с банкоматом

По сообщению местных жителей в местном паблике, неизвестный мужчина оставлял незавершенные операции по внесению денег на банкомате в супермаркете «Командор».
Схема злоумышленника заключалась в том, чтобы оставить на экране банкомата активную операцию «Внесение денег», рассчитывая на то, что следующий пользователь по невнимательности завершит транзакцию, тем самым переведя средства на чужой счет.
Жители Солнечного призывают граждан быть бдительными при использовании банкоматов и всегда проверять, не осталась ли на экране незавершенная операция от предыдущего пользователя. Рекомендуется нажимать кнопку «Отмена» несколько раз перед началом работы с устройством.
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