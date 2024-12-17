В красноярском Солнечном рассказали о мошенничестве с банкоматом

Жители Солнечного призывают граждан быть бдительными при использовании банкоматов и всегда проверять, не осталась ли на экране незавершенная операция от предыдущего пользователя. Рекомендуется нажимать кнопку «Отмена» несколько раз перед началом работы с устройством.