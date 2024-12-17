«Странный, погрязший в долгах»: что известно о напавшем с ножом на людей ростовчанине

В Ростове-на-Дону одного дня мужчина, вооруженный ножом, атаковал как минимум двух человек на разных улицах. Одну из жертв, 21-летнюю девушку, спасти не удалось, и от полученных ранений она скончалась. Другому потерпевшему, подростку, удалось отбиться от нападавшего.
Никаких причин для совершения преступлений, кроме психической неуравновешенности или воздействия запрещенных веществ, у мужчины не выявили. О нападавшем, 26-летнем Владиславе К., известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Местные СМИ сообщают, что незадолго до происшествия он мог избить свою сожительницу в лифте жилого дома на улице Беляева.
Все преступления нападавший совершил в северной части города Ростова-на-Дону — на улице Орбитальной, а также на улице Венеры, которая относится к соседнему Аксайскому району, но территориально находится в непосредственной близости от Северного жилого массива города.
Соседи называют Владислава «странным» и отмечают, что он «погряз в долгах». Мужчина работал на мойке и водителем, но все равно имел большие долги перед микрофинансовыми организациями. Телеграм-канал Mash пишет, что общая задолженность Влада превышала 200 тысяч рублей.
По данным местных пабликов, в телефонах у знакомых задержаенный мужчина записан как «Барыга». Комментаторы пабликов предполагают, что это может указывать на наличие у нападавшего наркотической зависимости. Версию о развитии психоза на фоне возможного употребления наркотиков развивает и телеграм-канал SHOT.