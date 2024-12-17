«Странный, погрязший в долгах»: что известно о напавшем с ножом на людей ростовчанине

Никаких причин для совершения преступлений, кроме психической неуравновешенности или воздействия запрещенных веществ, у мужчины не выявили. О нападавшем, 26-летнем Владиславе К., известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Местные СМИ сообщают, что незадолго до происшествия он мог избить свою сожительницу в лифте жилого дома на улице Беляева.