Завод собирались взорвать в Нижнем Новгороде

Как удалось установить сотрудникам ведомства, мотивами преступления стали приверженность проукраинским взглядам и корыстные побуждения нижегородца. Во время контакта с представителем иностранной спецслужбы злоумышленник предложил подорвать здания одного из промпредприятий региона, выпускающего продукцию военного назначения.
Благодаря действиям сотрудников ФСБ преступные намерения фигуранта не были воплощены в жизнь. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ. У него дома проведен обыск. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что 54-летний уроженец Украины пытался совершить теракт в Мордовии.