Завод собирались взорвать в Нижнем Новгороде

Благодаря действиям сотрудников ФСБ преступные намерения фигуранта не были воплощены в жизнь. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ. У него дома проведен обыск. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.