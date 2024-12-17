Появились новые подробности дела экс-замминистра обороны Иванова

Как говорится в материалах (имеются в распоряжении РИА Новости), результаты оперативно-разыскной деятельности и протоколы следственных действий свидетельствуют также о том, что Тимур Иванов с целью сокрытия своего участия в коррупционных преступлениях переоформлял имущество на близких.
«Комплексом следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что денежные средства, добытые преступным путем, Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц, в том числе на расчетные счета своего отца, матери, бывшей супруги и матери его малолетней дочери», — говорится в документах.