Появились новые подробности дела экс-замминистра обороны Иванова

Как говорится в материалах (имеются в распоряжении РИА Новости), результаты оперативно-разыскной деятельности и протоколы следственных действий свидетельствуют также о том, что Тимур Иванов с целью сокрытия своего участия в коррупционных преступлениях переоформлял имущество на близких.