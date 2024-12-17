Олбани
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились новые подробности дела экс-замминистра обороны Иванова

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов, по версии следствия, распределял денежные средства, полученные преступным путем, на банковские счета своих родителей, а также бывшей и нынешней жен, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Как говорится в материалах (имеются в распоряжении РИА Новости), результаты оперативно-разыскной деятельности и протоколы следственных действий свидетельствуют также о том, что Тимур Иванов с целью сокрытия своего участия в коррупционных преступлениях переоформлял имущество на близких.

«Комплексом следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что денежные средства, добытые преступным путем, Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц, в том числе на расчетные счета своего отца, матери, бывшей супруги и матери его малолетней дочери», — говорится в документах.