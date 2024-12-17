В Ленинградской области школьник попытался поджечь здание почты

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 дек — РИА Новости. Полиция задержала подростка при попытке поджога здания почты в Тихвинском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
«В полицию Тихвинского района поступило сообщение о том, что в 1-м микрорайоне города Тихвина молодой человек пытается поджечь здание почты. Прибывшие полицейские задержали на месте 16-летнего ученика 9-го класса одной из местных школ, который, по предварительным данным, пытался поджечь здание почты», — говорится в сообщении.
С места происшествия изъяты спички и 5-литровая канистра с горючей жидкостью.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества).