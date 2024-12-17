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Пропавшую по пути в общежитие 15-летнюю гимназистку из Уфы нашли мертвой

Поиски пропавшей в Уфе девочки закончились трагедией.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершены поиски пропавшей 15-летней школьницы. Девочка пропала 15 декабря по пути в общежитие. В выходной день она гостила у родственников, а затем ее проводили и посадили на автобус до дома, однако ни в общежитии, ни на занятиях подросток не появилась.

Более суток волонтеры и полицейские искали школьницу. Как сообщили «КП-Уфа» в гимназии им. Р. Гарипова, где училась девочка, пропавшую нашли мертвой. Тело ребенка обнаружили недалеко от остановки «Школьная».

По предварительным данным, смерть школьницы не носит криминального характера.

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