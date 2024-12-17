Пропавшую по пути в общежитие 15-летнюю гимназистку из Уфы нашли мертвой

В Уфе завершены поиски пропавшей 15-летней школьницы. Девочка пропала 15 декабря по пути в общежитие. В выходной день она гостила у родственников, а затем ее проводили и посадили на автобус до дома, однако ни в общежитии, ни на занятиях подросток не появилась.