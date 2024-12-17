На Кубани экс-глава Полтавского сельского поселения получил условный срок

Бывший глава Полтавского сельского поселения Владимир Побожий осужден по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ за превышение должностных полномочий при организации вывоза мусора.
Из приговора следует, что занимая должность главы поселения, он заключил с предпринимателем контракт на вывоз мусора. В период с 1 по 19 декабря 2023 года, зная, что полигон в Красноармейском районе прекратил принимать отходы, он разрешил вывозить и складывать мусор, в том числе отходы III и IV класса опасности, на территории «Нового кладбища». Он не расторг контракт, и даже подписал впоследствии акты приема выполненных работ.
Это создало угрозу здоровью населения и безопасности окружающей среды и подорвало доверие к органам государственной власти.
На суде фигурант не признал свою вину, заявив, что не давал указаний вывозить мусор на кладбище и вообще не контролировал процесс. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет условно с лишением права занимать должности на госслужбе на тот же срок.
Напомним, суд отклонил апелляцию и оставил главу Апшеронска под стражей. Апелляционная инстанция оставила постановление без изменения, а апелляционные жалобы без удовлетворения.