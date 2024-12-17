На Кубани экс-глава Полтавского сельского поселения получил условный срок

Из приговора следует, что занимая должность главы поселения, он заключил с предпринимателем контракт на вывоз мусора. В период с 1 по 19 декабря 2023 года, зная, что полигон в Красноармейском районе прекратил принимать отходы, он разрешил вывозить и складывать мусор, в том числе отходы III и IV класса опасности, на территории «Нового кладбища». Он не расторг контракт, и даже подписал впоследствии акты приема выполненных работ.