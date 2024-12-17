Трое взрослых и двое подростков пострадали в ДТП с автобусом в Эхирит-Булагатском районе

Предварительно полицейские установили, что на пересечении улиц Ватутина и Горького автомобиль Toyota Corolla не уступил дорогу автобусу. В результате произошло столкновение. Пострадали двое пассажиров иномарки — подростки 15 и 16 лет, а также ее водитель, 23-летний местный житель. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян.