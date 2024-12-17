Под Волгоградом мужчина зарезал бывшую супругу на глазах 13-летнего сына

Его обвинили в преступлениях по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью», ч. 1 ст. 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище».
По данным следствия, 3 августа фигурант дела залез через окно в квартиру бывшей гражданской супруги. Женщина такой встрече не обрадовалась и выгнала незваного гостя.
Уже на улице мужчина достал кухонный нож, который он взял с собой, и несколько раз ударил им экс-сожительницу в область сердца. Нападение произошло на глазах взрослых и несовершеннолетних, одним из которых оказался 13-летний сын пары.
Подросток ударил отца по голове камнем. Мужчину и женщину доставили в больницу. Несмотря на оказанную квалифицированную помощь, потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.
Расследование дела завершено. Материалы направят для рассмотрения в суд, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.