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Эколог: последствия из-за разлива мазута на побережье Кубани будут масштабными

После крушения танкеров у берегов Крыма мазут из них вылился в море. Утром 17 декабря черные пятна появились на побережье Кубани от Веселовки до Анапы. Биолог, член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко прокомментировал последствия разлива мазута, пишет КП Кубань.

«Последствия такого разлива, конечно, будут масштабными для всего живого на побережье Краснодарского края», — отметил эколог. Он рассказал, что от загрязнения моря пострадает вся пищевая цепочка: от планктона до человека. Специалист пояснил, что в Азовском и Черном морях обитает много промысловой рыбы, поэтому вылившийся мазут может оказаться в организме человека.

По словам господина Голубитченко, в ситуации хорошо только то, что в море вылился мазут, а не нефть. В противном случае ситуация была бы более опасной. «Попадая в холодную воду, мазут сворачивается и оседает на дно, есть надежда, что будет так хотя бы с некоторыми объемами. А нефть обволакивает все вокруг», — сказал изданию эколог.

экология