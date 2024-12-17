Эколог: последствия из-за разлива мазута на побережье Кубани будут масштабными

По словам господина Голубитченко, в ситуации хорошо только то, что в море вылился мазут, а не нефть. В противном случае ситуация была бы более опасной. «Попадая в холодную воду, мазут сворачивается и оседает на дно, есть надежда, что будет так хотя бы с некоторыми объемами. А нефть обволакивает все вокруг», — сказал изданию эколог.