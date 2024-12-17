ДТП с фурами полностью перекрыло трассу М-11 в сторону Петербурга

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-служба «Магистрали двух столиц», на 634-м километре трассы столкнулись два попутных грузовика, из-за чего движение в направлении Петербурга оказалось заблокировано. В результате ДТП пострадал один человек, он направлен в больницу. Организован съезд на автодорогу М-10 «Россия» на 546-м километре трассы.