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В Челябинске 2 пассажира маршрутки пострадали в ДТП с автобусом

В Челябинске два пассажира маршрутки пострадали в ДТП с автобусом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По предварительным данным, произошло столкновение между автобусом Волгабус и автомобилем Газ.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили 2 пассажира автомобиля Газ.