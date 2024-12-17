В Челябинске 2 пассажира маршрутки пострадали в ДТП с автобусом

По предварительным данным, произошло столкновение между автобусом Волгабус и автомобилем Газ.
В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили 2 пассажира автомобиля Газ.
В Челябинске два пассажира маршрутки пострадали в ДТП с автобусом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По предварительным данным, произошло столкновение между автобусом Волгабус и автомобилем Газ.
В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили 2 пассажира автомобиля Газ.