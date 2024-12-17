В Ростове-на-Дону взяли под стражу заместителя начальника УЭБиПК

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под стажу заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД. Информация об этом 17 декабря поступила от пресс-службы УФСБ России по Ростовской области.
Как уточнили в объединенной пресс-службе судов региона, арест утвердили на 1 месяц и 30 суток, то есть до 11 февраля 2025 года включительно. Высокопоставленного правоохранителя подозревают в превышении полномочий (п. «е», «г», ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По данным следствия, мужчина организовал незаконную проверку компании, выполняющей строительство инженерно-технических сетей в рамках госконтракта. Внезапная проверка должна была заставить организацию внести в контрагенты другие фирмы, «принадлежащие близким связям полицейского».
Напомним, ранее ситуацию с задержанием полицейского прокомментировали в ГУ МВД России по Ростовской области.