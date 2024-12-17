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В Ростове-на-Дону взяли под стражу заместителя начальника УЭБиПК

Высокопоставленного полицейского арестовали в Ростове до февраля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под стажу заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД. Информация об этом 17 декабря поступила от пресс-службы УФСБ России по Ростовской области.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов региона, арест утвердили на 1 месяц и 30 суток, то есть до 11 февраля 2025 года включительно. Высокопоставленного правоохранителя подозревают в превышении полномочий (п. «е», «г», ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, мужчина организовал незаконную проверку компании, выполняющей строительство инженерно-технических сетей в рамках госконтракта. Внезапная проверка должна была заставить организацию внести в контрагенты другие фирмы, «принадлежащие близким связям полицейского».

Напомним, ранее ситуацию с задержанием полицейского прокомментировали в ГУ МВД России по Ростовской области.