В Ростове-на-Дону взяли под стражу заместителя начальника УЭБиПК

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов региона, арест утвердили на 1 месяц и 30 суток, то есть до 11 февраля 2025 года включительно. Высокопоставленного правоохранителя подозревают в превышении полномочий (п. «е», «г», ч. 3 ст. 286 УК РФ).