Страдают дельфины и птицы? Кому угрожают нефтепродукты в Керченском проливе

В 2007 году донные организмы в Керченском проливе, Азовском и Чёрном морях почти не пострадали. Основной удар пришёлся на сушу. В небольшой степени — по территории Крымского полуострова, в значительной — по Тамани. В первые недели после разлива администрация Краснодарского края сообщала о том, что на берегах Керченского пролива погибло не менее 30 тысяч птиц. Тогда нефтепродукты выбрасывало и на косы Тузла и Чушка. И не единожды. В конце апреля и начале марта 2008, после очередного выброса затонувшего, а затем поднятого штормом мазута, было очищено около 20,4 тысяч квадратных метров Тузлы.