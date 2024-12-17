Страдают дельфины и птицы? Кому угрожают нефтепродукты в Керченском проливе

На дне и поверху.
С затонувших судов в море мог попасть не только их груз — мазут.
«Загрязнение дизельным топливом более опасно, — объяснил ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии Федерального исследовательского центра “Институт биологии южных морей им. Ковалевского” РАН (ФИЦ ИнБЮМ) Сергей Алёмов. — Оно очень хорошо растворяется в воде, поэтому наносит более серьёзный ущерб и планктонным организмам, и представителям бентоса — которые на дне живут. Тяжёлые же нефтепродукты — такие, как мазут, в холодной воде дольше держатся на плаву. Могут быть выброшены волнами на берег и там собраны».
В более тёплых погодных условиях мазут опускается на дно, там накапливаться в донных отложениях, а при штормах вновь подниматься на поверхность и «гулять» по воле волн и ветра. Дно Керченского пролива очень ненадёжное «хранилище» мазута. Во-первых, там мелко: наибольшая глубина — восемнадцать метров. Во-вторых, донные осадки накапливаются очень медленно, по несколько миллиметров в год, и не могут препятствовать «выбрасыванию» осевшего мазута.
Это означает, что спустя какое-то время на берегах пролива и в прилегающих районах будут случаться «рецидивы» загрязнения. Это, конечно, плохо для конкретных локаций на берегу, отметил эксперт, но идёт на пользу морю.
Нынешнюю ситуацию уместно сравнивать с катастрофой, которая произошла в Керченском проливе в ноябре 2007 года. Тогда с затонувшего танкера также попало в воду большое количество — 1,3 тысячи тонн — нефтепродуктов. «Огромная масса была выброшена на берег, но её удалось достаточно быстро собрать, — вспоминает Сергей Алёмов. — Да, были тонны испачканных в мазуте водорослей, грунта, гибли птицы и другие прибрежные обитатели. Но, благодаря тому, что большая часть загрязнителя была выброшена, уже летом 2008 года в проливе мы никаких вредных последствий разлива не фиксировали».
Очень стойкая кефаль.
Кроме «правильной» погоды самоочищению моря способствуют бактерии, которые способны утилизировать нефть. Сотрудники ФИЦ ИнБЮМ уже взяли в Керченском проливе пробы воды, чтобы выяснить способность среды к самоочищению.
Для обитателей моря и прибрежной полосы риски делятся на близкие и долговременные. С первыми понятно: это гибель тех, кто попал в токсичную среду, контактировал с нефтепродуктами с фатальными последствиями — последнее актуально и для морских птиц. И для дельфинов. Они могут наглотаться мазута и погибнуть. В Керченском проливе, кстати, после строительства Крымского моста, численность дельфинов пошла вверх — животных привлекает рыба, которой тут стало больше. А рыбе понравилось увеличение количества конструкций в воде — те стали домом для разной морской флоры.
Последствия отдалённые — это воздействие через пищу.
С рыбой и нефтепродуктами не всё так просто. Есть виды, которые очень устойчивы к такого рода загрязнениям. «Та же кефаль может накапливать в тканях тела огромное количество нефтепродуктов, пахнуть нефтью — но на её жизнедеятельность это особо не влияет, — привёл пример Сергей Алёнов. — Взрослая камбала более-менее устойчивая к нефтепродуктам, а вот её икра и личинки могут погибать при концентрациях в несколько раз ниже предельно допустимых: настолько они чувствительны. Какие-то виды этот “удар для популяции” получат в виде невозможности развития икры, изменения кормовой базы».
Повлияет ли катастрофа с танкерами на начавшуюся путину, грозит ли что-то косякам хамсы — одному из нескольких промысловых видов? На этот вопрос пока однозначного ответа нет. Но, возможно, крымским рыбакам придётся работать и за пределами привычных для них районов промысла — если в воду попало достаточно много нефтепродуктов и пятно распространится на большую территорию.
Бывают «рецидивы».
В 2007 году донные организмы в Керченском проливе, Азовском и Чёрном морях почти не пострадали. Основной удар пришёлся на сушу. В небольшой степени — по территории Крымского полуострова, в значительной — по Тамани. В первые недели после разлива администрация Краснодарского края сообщала о том, что на берегах Керченского пролива погибло не менее 30 тысяч птиц. Тогда нефтепродукты выбрасывало и на косы Тузла и Чушка. И не единожды. В конце апреля и начале марта 2008, после очередного выброса затонувшего, а затем поднятого штормом мазута, было очищено около 20,4 тысяч квадратных метров Тузлы.
Не факт, что именно по этому сценарию море будет самостоятельно избавляться от нефтепродуктов. Утром 17 декабря стали поступать сообщения, что мазут из пролива выбросило на пляжи Анапы. Очевидцы, снимающие загрязнение, сообщали об измазанных в мазуте птицах.
Однако по сравнению с катастрофой 2007-го, кое-какие оптимистичные изменения по «уборке» акватории и берега можно предсказать.
Сейчас Керченский пролив и Азовское море — российские территории. Поэтому не будет, как семнадцать лет назад долгих согласований между двумя странами. В России есть и технологии, и суда для такого рода работы. Имеются технологии утилизации загрязнённых нефтепродуктами материалов. Крым не останется, как когда-то, один на один с проблемой собранного и не вывезенного «нефтяного мусора» — тогда украинские деятели очень долго просто отмежевались от неё.
Сбор нефтепродуктов в проливе начнётся, как только позволит погода. Есть надежда, что они всё-таки не «уйдут» в Чёрное или Азовское моря.