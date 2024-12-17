Разлив мазута на Кубани: спасатели приступили к ликвидации ЧП

Во вторник специалисты при мониторинге береговой полосы обнаружили пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе.
«Спасатели приступили к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе», — проинформировал Кондратьев.
Ранее Кондратьев проинформировал, что в четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов с двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. В морпорту сформирован региональный штаб. Накануне министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение. Он отметил, что пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что загрязнения береговой черты в Крыму не обнаружено, ситуация с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе находится под контролем профильных ведомств.