Какие экологические ЧП были на Черноморском побережье?

Как рассказал кубанский эколог Вениамин Голубитченко, почти 4 тысячи тонн мазута — это большой масштаб, но подобные разливы на Черноморском побережье уже были. Например, в 2021 году на КТК (Каспийском трубопроводном консорциуме) был крупный разлив. Предварительно рассказывали, что пятно составило около 200 квадратных метров, а на самом деле его было видно из космоса. Эколог рассказал, что тогда общая площадь загрязнения моря превышала 20 квадратных километров.