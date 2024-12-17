Какие экологические ЧП были на Черноморском побережье?

15 декабря в Керченском проливе серьезные повреждения получили два танкера. В результате погиб один моряк, а в море попала часть нефтепродуктов. Согласно информации МЧС, на каждом из танкеров было по 4 тысячи тонн нефти. Одно судно практически полностью разломилось, что говорит о больших объемах вытекшего мазута. Второй танкер сел на мель, поэтому посчитать масштабы разлива очень сложно.
Как рассказал кубанский эколог Вениамин Голубитченко, почти 4 тысячи тонн мазута — это большой масштаб, но подобные разливы на Черноморском побережье уже были. Например, в 2021 году на КТК (Каспийском трубопроводном консорциуме) был крупный разлив. Предварительно рассказывали, что пятно составило около 200 квадратных метров, а на самом деле его было видно из космоса. Эколог рассказал, что тогда общая площадь загрязнения моря превышала 20 квадратных километров.
Согласно данным Росприроднадзора, объем разлива нефти составил 394 тонны. Как сообщили в пресс-службе предприятия, КТК выплатил в федеральный бюджет 5,3 млрд рублей за разлив нефти под Новороссийском.
Крупный разлив нефти произошел 22 февраля нынешнего года в акватории Новороссийска с судна под флагом Панамы. Ущерб от загрязнения воды в Цемесской бухте эксперты оценили более чем в 43 млн рублей. Руководитель морпорта потребовал от владельца сухогруза возместить ущерб, но тот не предоставил гарантийного платежа. Из-за этого представители порта обратились в суд для ареста сухогруза. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил обращение главы морского торгового порта.