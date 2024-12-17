Стали известны новые подробности об убийстве следователя Серёдкина в Перми

Портал 59.RU также сообщил, что во время допроса были озвучены события, которые произошли накануне убийства следователя. Утверждается, что Головину не нравились встречи его супруги со знакомой и из-за этого они поссорились накануне преступления. Во время ссоры женщина предложила второму супругу развестись. При этом связь между ссорой и произошедшим Головин отрицает.