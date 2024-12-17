Стали известны новые подробности об убийстве следователя Серёдкина в Перми

Подробности по делу об убийстве следователя СКР Евгения Серёдкина стали известны во время заседания суда в Перми, сообщает 59.RU.
Речь идёт о преступлении, которое произошло в краевой столице в сентябре 2024 года. Как рассказывал сайт perm.aif.ru, начальник Свердловского отдела СКР Евгений Серёдкин был найден погибшим в ночь на 10 сентября. Подозреваемым в убийстве мужчины стал супруг его бывшей жены, бывший сотрудник Росгвардии Алексей Головин. Уточнялось, что в момент трагедии в квартире находились дети следователя.
После нескольких месяцев следствия, уголовное дело об убийстве было передано в суд. Как рассказывает 59.RU, во время заседания суда, которое состоялось в декабре, были раскрыты новые подробности происшествия.
Как оказалось, обвиняемый отказался давать новые показания, из-за чего во время рассмотрения были зачитаны протоколы допросов. На одном из них Головин рассказал о дне убийства и событиях, которые произошли в квартире погибшего следователя.
По данным портала, во время допроса мужчина признался, что не планировал совершать убийство на глазах у детей. Детей погибшего обвиняемый заметил уже после инцидента. Головин постарался успокоить юных пермяков и сказал, что маму ребят больше никто не обидит. После этого дети обняли Алексея и заплакали.
Портал 59.RU также сообщил, что во время допроса были озвучены события, которые произошли накануне убийства следователя. Утверждается, что Головину не нравились встречи его супруги со знакомой и из-за этого они поссорились накануне преступления. Во время ссоры женщина предложила второму супругу развестись. При этом связь между ссорой и произошедшим Головин отрицает.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru пообщался с родственницей бывшей жены Середкина, которая рассказала о взаимоотношениях убитого следователя с экс-супругой. По словам женщины, после развода у них возникали конфликты из-за детей. Подробности читайте в материале.