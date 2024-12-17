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Власти Сириуса: разлив нефтепродуктов не угрожает федеральной территории

Нефтяное пятно, появившееся в море после крушения двух танкеров в Керченском проливе, не несет угрозы Сириусу. Об этом сообщает пресс-служба федеральной территории.

Источник: Коммерсантъ

Сейчас специалисты ведут работы по ликвидации последствий катастрофы на месте крушения двух танкеров. Вероятность того, что нефтяное пятно дойдет до берегов Сириуса — «ничтожна», пишут власти.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пятна мазута после крушения танкеров обнаружили утром 17 декабря вдоль берега на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. Сейчас на месте работают 267 человек, развернуты оперштабы. Эколог Вениамин Голубитченко отметил, что последствия разлива будут масштабными для побережья Краснодарского края.

экология