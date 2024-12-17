Власти Сириуса: разлив нефтепродуктов не угрожает федеральной территории

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пятна мазута после крушения танкеров обнаружили утром 17 декабря вдоль берега на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. Сейчас на месте работают 267 человек, развернуты оперштабы. Эколог Вениамин Голубитченко отметил, что последствия разлива будут масштабными для побережья Краснодарского края.