Утром 17 декабря 2024 года в Москве у дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. В результате взрыва погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его водитель.
По предварительной информации, взрывное устройство мощностью около 300 граммов тротила могло быть заложено в самокате. В настоящее время на месте взрыва продолжают работать специалисты профильных ведомств.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов, несмотря на его непубличную должность начальника Войск РХБЗ, часто выступал в средствах массовой информации. Он проводил брифинги, посвященные военно-биологическим экспериментам США, применению бактериологического оружия, функционированию лабораторий Пентагона на постсоветском пространстве.
О генерале известно, что он родился в 1970 году. В 1991 году он с отличием окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты, после чего последовательно прошел все ступеньки воинской иерархии.
Кириллов командовал взводом, ротой, учился в академии, занимал должность командира бригады. С 2014 по 2017 годы он руководил Военной академией РХБЗ и инженерных войск имени Маршала Тимошенко, а с 2017 года и на протяжении последних семи лет занимал должность начальника Войск РХБЗ. В 2021 году ему присвоили звание Героя Труда Российской Федерации.
С именем Кириллова связывается принятие на вооружение ВС РФ тяжелой огнеметной системы «Тосочка», активно применяемой российской армией в настоящее время. В разгар пандемии COVID-19 под его руководством разрабатывались реагенты для выявления коронавируса 2019-nCoV. Кроме того, специалисты войск изучали вероятность целенаправленной генерации вирусов в секретных лабораториях недружественных государств.