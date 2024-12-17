Что известно о погибшем при взрыве в Москве начальнике войск РХБЗ Игоре Кириллове.

Кириллов командовал взводом, ротой, учился в академии, занимал должность командира бригады. С 2014 по 2017 годы он руководил Военной академией РХБЗ и инженерных войск имени Маршала Тимошенко, а с 2017 года и на протяжении последних семи лет занимал должность начальника Войск РХБЗ. В 2021 году ему присвоили звание Героя Труда Российской Федерации.