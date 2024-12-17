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«Забила бабушку до смерти»: в Калининграде скончалась пенсионерка, над которой издевалась внучка

Утром 17 декабря на место приехали сотрудники полиции и СК.

В калининградской коммуналке умерла пенсионерка, над которой издевалась внучка. Об этом «Клопс» сообщила соседка бабушки Татьяна.

78-летняя женщина скончалась в ночь на вторник, 17 декабря. Как считает собеседница «Клопс», бабушку забили до смерти.

«Внучка так над ней издевалась последние дни: отбирала пенсию и еду, кричала, била. Накануне выгнала её из комнаты спать на коврике. Водила свою мать через день, чтобы выпивать и вместе измываться над бабушкой», — рассказала соседка.

По её словам, утром во вторник на место происшествия приехали сотрудники полиции, прокуратуры и Следственного комитета. «Клопс» запросил информацию у правоохранительных органов.

Пенсионерка рассказала «Клопс» о жизни с внучкой. Пожилую женщину перевезли из однокомнатной квартиры в Правдинске в калининградскую коммуналку. Когда корреспондент в августе встречался с героиней будущей публикации, у старушки была гематома под глазом.

СК