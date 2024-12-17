«Забила бабушку до смерти»: в Калининграде скончалась пенсионерка, над которой издевалась внучка

В калининградской коммуналке умерла пенсионерка, над которой издевалась внучка. Об этом «Клопс» сообщила соседка бабушки Татьяна.
78-летняя женщина скончалась в ночь на вторник, 17 декабря. Как считает собеседница «Клопс», бабушку забили до смерти.
«Внучка так над ней издевалась последние дни: отбирала пенсию и еду, кричала, била. Накануне выгнала её из комнаты спать на коврике. Водила свою мать через день, чтобы выпивать и вместе измываться над бабушкой», — рассказала соседка.
По её словам, утром во вторник на место происшествия приехали сотрудники полиции, прокуратуры и Следственного комитета. «Клопс» запросил информацию у правоохранительных органов.
Пенсионерка рассказала «Клопс» о жизни с внучкой. Пожилую женщину перевезли из однокомнатной квартиры в Правдинске в калининградскую коммуналку. Когда корреспондент в августе встречался с героиней будущей публикации, у старушки была гематома под глазом.