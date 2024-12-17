Пять человек пострадали в аварии с автобусом в Эхирит-Булагатском районе

В дорожно-транспортном происшествии пострадало сразу пять человек: два пассажира иномарки в возрасте 15 и 16 лет, водитель авто и два пассажира автобуса. Сейчас они находятся в больнице под наблюдением врачей. Также известно, что всего в автобусе находилось три человека.