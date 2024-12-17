Пять человек пострадали в аварии с автобусом в Эхирит-Булагатском районе

Авария с участием автобуса произошла в поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района. Как рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, случилось все утром 17 декабря на перекрестке улиц Ватутина и Горького.
По предварительной информации, 23-летний житель поселка без водительских прав на машине «Toyota Corolla» не пропустил автобус «ПАЗ», который ехал по главной дороге. Из-за этого машины столкнулись.
В дорожно-транспортном происшествии пострадало сразу пять человек: два пассажира иномарки в возрасте 15 и 16 лет, водитель авто и два пассажира автобуса. Сейчас они находятся в больнице под наблюдением врачей. Также известно, что всего в автобусе находилось три человека.
Водитель легковушки был пьян. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.
— Оказалось, что водитель легковушки был пьян. Наличие алкоголя в организме превышало норму в два раза. После выписки из больницы ему предстоит отбыть административный арест сроком от 10 до 15 суток, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. В это время прокуратура региона контролирует ход и результаты проверки, при наличии оснований примут меры реагирования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что смертельное ДТП с вахтовым автобусом произошло в Забайкалье: есть погибшие и пострадавшие.