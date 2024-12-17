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Ратмир Мавлиев допустил возможность появления уфимского метро

Мэр Уфы сказал, что в городе возможно построить метро.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе может появиться метро. Такую вероятность озвучил мэр города Ратмир Малиев.

По его мнению, проблему карстовых пустот можно решить технологически. Сити-менеджер в подтверждении своих слов привел в пример строительство Восточного выезда. Именно его появление дает шанс на возведение метро в столице Башкирии.

— Просто это стоит очень дорого. Город у нас для метро очень удобный, вытянутый. Я лично верю, что метро появится. Ничего невозможного нет, — сказал он.

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