Ратмир Мавлиев допустил возможность появления уфимского метро

В Уфе может появиться метро. Такую вероятность озвучил мэр города Ратмир Малиев.
По его мнению, проблему карстовых пустот можно решить технологически. Сити-менеджер в подтверждении своих слов привел в пример строительство Восточного выезда. Именно его появление дает шанс на возведение метро в столице Башкирии.
— Просто это стоит очень дорого. Город у нас для метро очень удобный, вытянутый. Я лично верю, что метро появится. Ничего невозможного нет, — сказал он.
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