Массовая гибель птиц произошла в Анапе после разлива мазута

Для борьбы с последствиями разлива развернуты оперативные штабы в двух муниципалитетах. Работы ведут специалисты МЧС, «Кубань-СПАС» и добровольцы. На побережье задействовано более 260 человек и 50 единиц техники, однако масштабы бедствия продолжают расти. Эксперты призывают ускорить установку боновых заграждений для локализации пятен и усилить меры по очистке акватории и побережья, чтобы минимизировать ущерб экосистеме Черного моря.