Массовая гибель птиц произошла в Анапе после разлива мазута

Сообщения и кадры трагедии начали распространяться в социальных сетях 17 декабря.
Местные жители публикуют видео и фото, на которых видно, как нефтепродукты покрыли пляжи и прилипли к перьям водоплавающих птиц, лишая их возможности летать и добывать пищу. Экологи предупреждают: для большинства пострадавших пернатых последствия фатальны. Облепленные мазутом птицы гибнут от отравления и переохлаждения, поскольку их перья теряют водоотталкивающие свойства.
Кроме того, загрязнение угрожает морским обитателям. Часть нефтепродуктов растворяется в воде, вызывая отравление у рыб и млекопитающих, включая дельфинов.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что причиной экологического бедствия стало крушение двух танкеров 15 декабря в Керченском проливе. С судов, перевозивших до восьми тысяч тонн мазута, разлились ядовитые нефтепродукты. Загрязнение уже охватило десятки километров побережья — от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе.
Для борьбы с последствиями разлива развернуты оперативные штабы в двух муниципалитетах. Работы ведут специалисты МЧС, «Кубань-СПАС» и добровольцы. На побережье задействовано более 260 человек и 50 единиц техники, однако масштабы бедствия продолжают расти. Эксперты призывают ускорить установку боновых заграждений для локализации пятен и усилить меры по очистке акватории и побережья, чтобы минимизировать ущерб экосистеме Черного моря.