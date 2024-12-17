Арестованы катер и 23 автомобиля Тимура Иванова

«Настоящее уголовное дело возбуждено 23 апреля 2024 года в отношении заместителя министра обороны Российской Федерации Иванова и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). На основании постановлений Басманного районного суда следствием наложен арест на маломерное моторное судно марки Aluma Storm модели 577», — говорится в одном из документов по делу. Согласно открытым данным, стоимость такого катера превышает 5 млн рублей.
Следствием наложен арест и на 23 автомобиля. Среди арестованных машин — Bentley Continental, Cadillac Escalade и Mercedes-Benz G63 AMG. Кроме того, обеспечительные меры в виде ареста наложены на 10 мотоциклов импортного производства, в том числе — Harley Davidson Flhpi и MV Agusta.
Арест на имущество Иванова был наложен вскоре после возбуждения в отношении него уголовного дела. В настоящее время срок ареста продлен до конца марта 2025 года.
В отношении Иванова возбудили три уголовных дела. Одно — о растрате 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Второе дело связано с растратой свыше 3 млрд рублей банка «Интеркоммерц». Также Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ее сумма составляет 1 млрд 185 млн рублей. Бывший замминистра отвергает причастность к получению взятки и заявляет о готовности давать развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность.
Иванов занимал пост заместителя министра обороны РФ с мая 2016 года. 20 июня стало известно о его увольнении. По вменяемой статье ему грозит до 15 лет колонии.