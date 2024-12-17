Арестованы катер и 23 автомобиля Тимура Иванова

В отношении Иванова возбудили три уголовных дела. Одно — о растрате 200 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Второе дело связано с растратой свыше 3 млрд рублей банка «Интеркоммерц». Также Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ее сумма составляет 1 млрд 185 млн рублей. Бывший замминистра отвергает причастность к получению взятки и заявляет о готовности давать развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность.