На Кубани рассказали о масштабе загрязнения побережья после крушения танкеров

11 ноября 2007 года в результате шторма в Керченском проливе затонули четыре судна, среди которых, как и при недавних событиях, были танкеры «Волгонефть 123» и «Волгонефть 139». «Волгонефть 139» тогда разломился на две части, груз мазута разлился в воду, аналогично тому, как это произошло с «Волгонефть 212» 15 декабря 2024 года. Однако, 17 лет назад в морскую воду попали около 1,6 тысячи тонн мазута, теперь же утечку оценивают в 3 тысячи тонн и существует угроза увеличения этого объема, так на потерпевших крушение танкерах было более 8 тысяч тонн нефтепродуктов.
«По первым оценкам, масштабы нынешней катастрофы у берегов Тамани не только соизмеримы, но даже больше, чем в 2007 года, когда там также развалились 2 танкера. Официально считается, что тогда разлилось примерно 1,6 тысяч тонн мазута. Пятно расползлось по Тамани и часть нефтепродуктов дошла до Анапы, погибло порядка 30 тысяч птиц», — отметил Евгений Витишко.
По мнению эксперта, ситуация на этот раз может быть еще трагичнее. Фотографии и видео пострадавших птиц и залитых мазутом пляжей уже появляются в соцсетях. Если же шторм не закончится в ближайшее время, то есть угроза вторичного загрязнения.
«Мы с утра начали создавать волонтерский штаб, в который уже записалось более 100 человек. Размещаться он, скорее всего будет в Веселовке. Сейчас выезжаем туда, будем спасать птиц, отмывать их от мазута и убирать нефтепродукты на берегу», — подчеркнул эколог.
Витишко также заявил, что если пятно нефтепродуктов не локализовать, то уже в течение нескольких часов оно может дойти до пляжей Анапы. Он считает, что для локализации угрозы нужно задействовать все имеющиеся в распоряжении нефтесборщики и боновые заграждения.
Ранее сообщалось, что вылившийся при крушении танкеров в Керченском проливе мазут покрыл береговую линию протяженностью в десятки километров от поселка Веселовка до Анапы. Спасатели уже приступили к расчистке берега.