На Кубани рассказали о масштабе загрязнения побережья после крушения танкеров

11 ноября 2007 года в результате шторма в Керченском проливе затонули четыре судна, среди которых, как и при недавних событиях, были танкеры «Волгонефть 123» и «Волгонефть 139». «Волгонефть 139» тогда разломился на две части, груз мазута разлился в воду, аналогично тому, как это произошло с «Волгонефть 212» 15 декабря 2024 года. Однако, 17 лет назад в морскую воду попали около 1,6 тысячи тонн мазута, теперь же утечку оценивают в 3 тысячи тонн и существует угроза увеличения этого объема, так на потерпевших крушение танкерах было более 8 тысяч тонн нефтепродуктов.