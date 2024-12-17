Житель Анапы незаконно хранил 470 патронов и порох. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Оперативники нашли патроны в доме 44-летнего жителя в села Цибанобалка. В помещении обнаружили банку с порохом массой около 200 граммов.
Как выяснилось, мужчина не был охотником. Боеприпасы и порох он хранил без нужного разрешения.
«ОМВД России по городу Анапе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК РФ “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов”. Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сообщили в региональном управлении МВД.
Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.