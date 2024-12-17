Житель Анапы незаконно хранил 470 патронов и порох

«ОМВД России по городу Анапе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК РФ “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов”. Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сообщили в региональном управлении МВД.