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Житель Анапы незаконно хранил 470 патронов и порох

В Анапе завели уголовное дело на жителя, незаконно хранившего 470 патронов и порох.

Источник: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Житель Анапы незаконно хранил 470 патронов и порох. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Оперативники нашли патроны в доме 44-летнего жителя в села Цибанобалка. В помещении обнаружили банку с порохом массой около 200 граммов.

Как выяснилось, мужчина не был охотником. Боеприпасы и порох он хранил без нужного разрешения.

«ОМВД России по городу Анапе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК РФ “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов”. Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сообщили в региональном управлении МВД.

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.