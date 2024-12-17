Директора лагеря в Самарской области осудили из-за падения ребенка из окна

В Самарской области вынесли приговор директору детского оздоровительного лагеря из-за падения ребенка из окна. Ее признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«Директор детского лагеря не исполнила требования законодательства в части обеспечения безопасности строений и сооружений, предусматривающие установку ограничителей на оконных проемах», — уточнили в надзорном ведомстве.
В результате в августе 2023 года во время смены из окна третьего этажа одного из корпусов выпала 7-летняя девочка. Она получила тяжкие телесные повреждения. Школьница проходила серьезное лечение и реабилитацию. Как отметили в СУ СК по Самарской области, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.
Суд приговорил руководительницу к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком на 1,5 года. Кроме того, она обязана выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.