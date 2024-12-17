Директора лагеря в Самарской области осудили из-за падения ребенка из окна

В результате в августе 2023 года во время смены из окна третьего этажа одного из корпусов выпала 7-летняя девочка. Она получила тяжкие телесные повреждения. Школьница проходила серьезное лечение и реабилитацию. Как отметили в СУ СК по Самарской области, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.