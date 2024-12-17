Молодой омич хотел продать коньки и дважды нарвался на мошенников

Омский студент хотел продать старые коньки за 4000 рублей и дважды стал жертвой мошенников. После того как аферисты списали деньги и с карты его матери, молодой человек обратился в полицию.
Как пояснил полицейским 18-летний омич, на объявление о продаже старых коньков откликнулась некая Феодосия, которая прислала ему поддельный чек. После этого мошенница выслала студенту еще одну справку — на этот раз для оформления доставки.
После того, как потерпевший заполнил необходимые данные своей банковской карты, с нее списали 3200 рублей. Тогда Феодосия посоветовала ему обратиться в службу поддержки.
Оператор сообщила парню, что для возврата ему необходимо иметь на карте такую же сумму денег, которая была указана при сделке. Омич одолжил банковскую карту своей матери и выполнил все требования мошенников. После этого с карты списали еще почти 3900 рублей.
Молодой человек понял, что нарвался на аферистов и обратился в полицию. По факту мошенничества заведено уголовное дело.