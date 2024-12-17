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В Уфе водителя грузовика ударило током

Водителя грузовика ударило током при въезде на автомойку.

Источник: Башинформ

Как сообщили в гострудинспекции РБ, ведется расследование несчастного случая, в результате которого 39-летний работник завода «Ремстройдормаш» — филиала АО «Башкиравтодор» получил тяжёлую травму.

По данным ведомства, вечером 14 декабря после выгрузки щебня водитель грузовика поехал на автомойку. Перед заездом на неё он начал поднимать кузов автомобиля и задел высоковольтные провода. В итоге произошёл их обрыв, работника ударило электрическим током. Очевидцы происшествия вызвали «скорую». Пострадавшего с ожогами доставили в больницу № 18.