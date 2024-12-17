Вместе с генералом Игорем Кирилловым погиб его помощник Илья Поликарпов

Утром 17 декабря около 6:00 утра при взрыве у жилого дома в Москве погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Следствие возбудило уголовное дело по трем статьям — об убийстве, терроризме и незаконном обороте оружия. По версии следствия, к гибели двоих военных привела диверсия ВСУ. Силовики предполагают, что генерал Кириллов погиб в результате взрыва штатного боеприпаса, сообщил источник РБК, близкий к МВД. «Какой точно боеприпас был установлен, будет ясно по результатам экспертиз», — добавил он.