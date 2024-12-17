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Вместе с генералом Игорем Кирилловым погиб его помощник Илья Поликарпов

При взрыве в Москве вместе с генералом Игорем Кирилловым погиб его помощник Илья Поликарпов. Об этом РБК сообщил источник, близкий к МВД.

Источник: ТАСС

Ранее об этом ТАСС сообщила супруга погибшего Наталья. У них осталось двое детей. «Илья погиб, у нас остались двое маленьких детей, восьми и девяти лет. Он был большим патриотом и любил свою Родину», — цитирует агентство слова супруги.

Поликарпов занимался гуманитарной деятельностью совместно с ТАСС и фондом «Русское наследие». В последний раз он участвовал в передаче двум воинским подразделениям средств и оборудования для безопасной деятельности в военных условиях, передает агентство.

Утром 17 декабря около 6:00 утра при взрыве у жилого дома в Москве погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Следствие возбудило уголовное дело по трем статьям — об убийстве, терроризме и незаконном обороте оружия. По версии следствия, к гибели двоих военных привела диверсия ВСУ. Силовики предполагают, что генерал Кириллов погиб в результате взрыва штатного боеприпаса, сообщил источник РБК, близкий к МВД. «Какой точно боеприпас был установлен, будет ясно по результатам экспертиз», — добавил он.