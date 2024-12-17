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Двое подростков из омской Крутинки напали на мужчину и его соседку

Все происходящее молодые омичи снимали на видео.

Источник: Комсомольская правда

В рабочем поселке Крутинка двое несовершеннолетних омичей устроили дебош на двух улицах. Один из них влез в частный дом одной из местных жительниц, угрожал ей оружием и громко ругался. После этого подростки отправились на соседнюю улицу, где запугали взрослого мужчину.

Согласно материалам следствия, 14-летний подросток из Крутинки ночью вторгся в дом к одной из сельчанок. Несовершеннолетний угрожал ей пневматическим пистолетом и громко ругался матом.

На этом юный омич не остановился — на соседней улице он разбил палкой окно в частном доме и несколько раз выстрелил в хозяина дома. О состоянии мужчины нечего не сообщается.

Приятель подростка все это время снимал его на телефон. После этого молодые люди скрылись с места преступления.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего. На юного дебошира завели уголовное дело по факту хулиганства. Ему может грозить до 7 лет колонии.