Двое подростков из омской Крутинки напали на мужчину и его соседку

В рабочем поселке Крутинка двое несовершеннолетних омичей устроили дебош на двух улицах. Один из них влез в частный дом одной из местных жительниц, угрожал ей оружием и громко ругался. После этого подростки отправились на соседнюю улицу, где запугали взрослого мужчину.