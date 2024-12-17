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В Саранске молодой водитель погиб, врезавшись в стену здания

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Молодой водитель отечественной легковушки погиб, врезавшись в стену здания в Саранске после того, как его автомобиль протаранила Toyota RAV4, сообщает МВД Мордовии.

Источник: © РИА Новости

ДТП произошло в понедельник в 21:45 в Пролетарском районе.

«Водитель автомашины Toyota RAV4, двигаясь по улице Ботевградская, на перекрестке с улицей Васенко совершил столкновение с автомашиной “ВАЗ 21099” под управлением 22-летнего водителя, который двигался по прилегающей территории и заезжал во двор дома», — говорится в сообщении.

После столкновения машины врезались в стену здания.

«В результате ДТП водитель автомашины “ВАЗ 21099” от полученных травм скончался на месте ДТП. У водителя Toyota взята кровь на анализ», — отмечается в сообщении.

В местных соцсетях публикуют видео с камеры наблюдения, где кроссовер буквально наскочил на старенькую «девяносто девятую», раздавив ее и впечатав в стену.