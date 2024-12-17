В Саранске молодой водитель погиб, врезавшись в стену здания

«Водитель автомашины Toyota RAV4, двигаясь по улице Ботевградская, на перекрестке с улицей Васенко совершил столкновение с автомашиной “ВАЗ 21099” под управлением 22-летнего водителя, который двигался по прилегающей территории и заезжал во двор дома», — говорится в сообщении.