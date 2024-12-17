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Экс-чиновник из Иркутской области нанес ущерб бюджету на сумму 17,5 миллионов

Мужчину обвиняют в превышении полномочий при строительстве детсада.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Должностное лицо администрации Тайшетского района предстанет перед судом за превышение полномочий при строительстве детского сада. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД, СУ СКР и прокуратуре Иркутской области.

По версии следствия, с октября 2021 по август 2022 47-летний руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом без законных оснований подписал акты приемки, а также справки о стоимости материалов и затратах при строительстве детсада в Тайшете.

Только вот в реальности подрядчик не справился с поставленной задачей и допустил множественные нарушения, но все равно получил оплату. Это причинило множественные неудобства: объект не могут вести в эксплуатацию и использовать по назначению.

Мужчину обвиняют в превышении полномочий при строительстве детсада. ГУ МВД по Иркутской области.

— Региональному и муниципальному бюджетам причинен ущерб на сумму более 17,5 миллионов рублей. Бывший чиновник вину в совершении преступления признал, в здании администрации прошли обыски, во время которых правоохранители изъяли документацию, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Кстати, на подрядчика также завели уголовное дело по статье за мошенничество, разбирательство продолжается.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пять человек пострадали в аварии с автобусом в Эхирит-Булагатском районе.