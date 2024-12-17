Певица Седокова записала видео о смерти бывшего мужа Тиммы

«Очень прошу, пожалуйста, у меня ребенок маленький. Он ничего не должен знать. Вы не представляете просто, в каком аду я жила в последние годы. Я просто должна уберечь ребенка от этой информации» — сказала Седокова в видеообращении, расплакавшись.