Певица Седокова записала видео о смерти бывшего мужа Тиммы

Седокова и Тимма поженились 6 сентября 2020 года в Барвихе. Это был второй брак для баскетболиста и третий для певицы. В декабре 2024-го пара развелась. А 17 декабря Тимму нашли мертвым в Москве. По данным источников «Известий» и РЕН ТВ, баскетболист покончил с собой.
«Очень прошу, пожалуйста, у меня ребенок маленький. Он ничего не должен знать. Вы не представляете просто, в каком аду я жила в последние годы. Я просто должна уберечь ребенка от этой информации» — сказала Седокова в видеообращении, расплакавшись.
Речь может идти о сыне певицы Гекторе, 2017 года рождения. Его отцом был бизнесмен Артем Комаров, с которым Седокова не состояла в браке. У артистки также две дочери от первого и второго браков — Анна, 2004 года рождения, и Моника, 2011 года рождения.
По словам самого Тиммы, у него были хорошие отношения со всеми детьми бывшей жены.