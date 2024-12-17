Власти Боливии выдали ордер на арест экс-президента Эво Моралеса

По версии прокуратуры, в 2015 году Эво Моралес, который возглавлял Боливию с 2006 по 2019 год, состоял в интимной связи с 15-летней девушкой, которая родила от него ребенка. По боливийским законам это равносильно растлению малолетних. В сентябре 2024 года был выдан первый ордер на арест подозреваемого. Однако его адвокатам удалось добиться прекращения расследования и отмены ордера. Тогда прокуратура расширила список обвинений, добавив в него торговлю людьми. После изменения иска был выдан новый ордер на арест.