В Таганроге будут судить женщину, напавшую на полицейского

Оказалось, что молодая женщина сначала нецензурно ругалась на сотрудника, а потом «нанесла удар, причинив мужчине физическую боль». После этого в отношении нарушительницы завели дело по двум статьям (ч. 1 ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ).