Олбани
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге будут судить женщину, напавшую на полицейского

Жительница Дона ответит перед судом за нападение на полицейского в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге за нападение на правоохранителя будут судить 27-летнюю жительницу Куйбышевского района Ростовской области. Об этом рассказали на сайте Южной транспортной прокуратуры.

Оказалось, что молодая женщина сначала нецензурно ругалась на сотрудника, а потом «нанесла удар, причинив мужчине физическую боль». После этого в отношении нарушительницы завели дело по двум статьям (ч. 1 ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ).

Обвинительное заключение уже утвердили в Таганрогской транспортной прокуратуре. Теперь ситуацию рассмотрят в суде. Возмутительнице спокойствия грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в донской столице назвали личность подозреваемого в двух жестоких нападениях.