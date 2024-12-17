В Таганроге будут судить женщину, напавшую на полицейского

В Таганроге за нападение на правоохранителя будут судить 27-летнюю жительницу Куйбышевского района Ростовской области. Об этом рассказали на сайте Южной транспортной прокуратуры.
Оказалось, что молодая женщина сначала нецензурно ругалась на сотрудника, а потом «нанесла удар, причинив мужчине физическую боль». После этого в отношении нарушительницы завели дело по двум статьям (ч. 1 ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ).
Обвинительное заключение уже утвердили в Таганрогской транспортной прокуратуре. Теперь ситуацию рассмотрят в суде. Возмутительнице спокойствия грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее в донской столице назвали личность подозреваемого в двух жестоких нападениях.