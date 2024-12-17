Ученые обследуют Керченский пролив после крушения танкеров

Ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии Сергей Алемов отметил, что из-за низкой температуры воды тяжелые нефтепродукты остаются на поверхности и могут выбрасываться на берег, что, в свою очередь, может негативно сказаться на береговой линии, а также на водорослях, животных и птицах, обитающих в прибрежной зоне. Однако в холодной воде меньше вероятность того, что нефтепродукты осядут на дно и нанесут серьезный ущерб морским обитателям.