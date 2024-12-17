Ученые обследуют Керченский пролив после крушения танкеров

В Институте биологии южных морей имени А. О. Ковалевского Российской академии наук сообщили, что с 16 декабря дня хемоэкологи проводят оперативные работы в районе Керченского пролива, недалеко от места крушения двух танкеров «Волгонефть». Специалисты проводят тщательный отбор проб воды и донных отложений, чтобы оперативно получить данные о степени загрязнения.
Сегодня на территории Тамани продолжаются исследования, а собранные образцы будут изучены в лабораториях Института. Спасатели и экологи сталкиваются с непростой задачей — устранить последствия разлива нефтепродуктов. Однако точный объем вытекшего в море топлива остается неизвестным. В Керченском проливе до сих пор бушует шторм, и пока море не успокоится, собрать мазутное пятно с поверхности воды не получится.
Ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии Сергей Алемов отметил, что из-за низкой температуры воды тяжелые нефтепродукты остаются на поверхности и могут выбрасываться на берег, что, в свою очередь, может негативно сказаться на береговой линии, а также на водорослях, животных и птицах, обитающих в прибрежной зоне. Однако в холодной воде меньше вероятность того, что нефтепродукты осядут на дно и нанесут серьезный ущерб морским обитателям.