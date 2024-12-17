Reuters назвал спецслужбу, причастную к убийству генерала Кириллова

Кириллов и его помощник погибли при подрыве взрывного устройства, заложенного в самокат, который стоял у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте. По данным источника РБК, близкого к МВД, утром за генералом приехал помощник на машине; взрыв прогремел, когда тот около 6:00 выходил из дома. Мощность взрывного устройства, как уточнил источник, составила более 100 г в тротиловом эквиваленте, оно было приведено в действие с помощью радиосигнала.