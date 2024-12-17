Reuters назвал спецслужбу, причастную к убийству генерала Кириллова

О причастности СБУ у убийству генерала также пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных украинских чиновников. При этом советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк ранее заявил о непричастности Киева к убийству генерала.
Кириллов и его помощник погибли при подрыве взрывного устройства, заложенного в самокат, который стоял у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте. По данным источника РБК, близкого к МВД, утром за генералом приехал помощник на машине; взрыв прогремел, когда тот около 6:00 выходил из дома. Мощность взрывного устройства, как уточнил источник, составила более 100 г в тротиловом эквиваленте, оно было приведено в действие с помощью радиосигнала.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105, 205 и 222 УК (убийство, теракт и незаконный оборот оружия). По данным собеседников РБК, знакомых с ходом расследования, основная версия гибели Кириллова — диверсия ВСУ.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее также заявил о причастности Киева к теракту и пригрозил «неминуемым возмездием». «Этот теракт — агония бандеровского режима. Из последних сил он пытается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами, продлить войну и смерть, оправдаться за катастрофическое положение на фронте», — сказал он.