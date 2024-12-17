Житель Ростовской области едва не погиб при пожаре из-за электрообогревателя

Спасатели просят жителей Дона быть аккуратными с электроприборами. Нельзя пользоваться неисправной техникой. Также нужно выключать прибор, если вилка или розетка нагреваются. Кроме этого, всем рекомендуют приобрести пожарный извещатель и огнетушитель.