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Житель Ростовской области едва не погиб при пожаре из-за электрообогревателя

В Ростовской области потушили полыхающий вагончик, есть пострадавший.

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе Ростовской области 57-летний мужчина едва не погиб от отравления дымом при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, пожар произошел 15 декабря в хуторе Новоалександровка. В металлическом вагончике вспыхнул электрообогреватель, из-за чего в итоге выгорело 14 кв. метров. Пострадавший попал в районную больницу.

— На месте происшествия от МЧС работали 16 человек, использовалось четыре спецмашины, — добавили в экстренном ведомстве.

Спасатели просят жителей Дона быть аккуратными с электроприборами. Нельзя пользоваться неисправной техникой. Также нужно выключать прибор, если вилка или розетка нагреваются. Кроме этого, всем рекомендуют приобрести пожарный извещатель и огнетушитель.