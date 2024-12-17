Житель Ростовской области едва не погиб при пожаре из-за электрообогревателя

В Азовском районе Ростовской области 57-летний мужчина едва не погиб от отравления дымом при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
По данным ведомства, пожар произошел 15 декабря в хуторе Новоалександровка. В металлическом вагончике вспыхнул электрообогреватель, из-за чего в итоге выгорело 14 кв. метров. Пострадавший попал в районную больницу.
— На месте происшествия от МЧС работали 16 человек, использовалось четыре спецмашины, — добавили в экстренном ведомстве.
Спасатели просят жителей Дона быть аккуратными с электроприборами. Нельзя пользоваться неисправной техникой. Также нужно выключать прибор, если вилка или розетка нагреваются. Кроме этого, всем рекомендуют приобрести пожарный извещатель и огнетушитель.