В Анапе ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов

«В Анапе введен режим ЧС в связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию. По поручению губернатора на месте развернут оперативной штаб, проводится операция по ликвидации последствий. Задействованы силы служб спасения и МЧС, привлечены казаки и волонтеры», — говорится в сообщении.
Ранее режим ЧС муниципального характера был введён в посёлке Веселова в Темрюкском районе и в станице Благовещенская в Анапе.
В воскресенье в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239» с 14 моряками на борту. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С «Волгонефти 239», севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. По данным правительства РФ, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла — предположительно, утечка нефтепродуктов произошла частично.